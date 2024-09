Frank Franklin II/AP Photo/dpa Generalversammlung der Vereinten Nationen während des »Gipfels für die Zukunft« am Sonntag

Das größte diplomatische Treffen der Welt in New York steht an. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprechen ab Dienstag bei der alljährlichen Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Einer von ihnen – der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij – will seinen Plan für einen Sieg über Russland bewerben. Ein anderer – Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – wird seinen Krieg im Gazastreifen gegenüber der Welt verteidigen. Und mit Joseph Biden verlässt ein US-Präsident die internationale Bühne.

Dass Selenskij befürchtet, wegen der Spannungen in Nahost nicht genug Aufmerksamkeit zu finden, zeigt sich darin, dass Kiew eine zusätzliche Sitzung des Weltsicherheitsrates am Dienstag durchgesetzt hat. Mit seinem sogenannten Siegesplan will Selenskij sich zusätzliche politische und militärische Unterstützung sichern. Am Sonntag besuchte er zunächst eine Fabrik für Artilleriemunition im Bundesstaat Pennsylvania und drängte erneut auf weitreichende Raketen, die tief ins russische Territorium eindringen können.

Auch in dem oft vergessenen Krieg im Sudan sollen Fortschritte gemacht werden. Dem Vernehmen nach sind mehrere hochrangig besetzte Konferenzen zu dem blutigen Machtkampf im drittgrößten Land Afrikas geplant. Im Sudan ringen seit April 2023 Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und die von ihm kontrollierte Armee mit seinem früheren Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo und dessen Miliz RSF um die Vorherrschaft. In Teilen des Landes wurde eine Hungersnot ausgerufen. Al-Burhan wird als offizieller Vertreter des Sudan ebenfalls in New York erwartet.

Bundeskanzler Olaf Scholz war in den vergangenen Tagen zur feierlichen Annahme des UN-Zukunftspaktes in New York. Die Generaldebatte wird er Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) überlassen. Seinen Einstand als neuer britischer Premier wird Keir Starmer vor der Vollversammlung am Donnerstag geben. Die Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow wird für Sonnabend erwartet.

Wie niedrig die Messlatte beim Thema Frieden mittlerweile liegt, zeigte kürzlich die Antwort des UN-Generalsekretärs auf die Frage, wie weit der Dritte Weltkrieg entfernt sei. António Guterres sagte, er glaube »noch immer, dass wir alle Voraussetzungen haben, ihn zu vermeiden«. (dpa/AFP/jW)