Israel hat einen uneingeschränkten Luftkrieg gegen den Libanon begonnen. Seit Donnerstag vergangener Woche wurden in sechs Wellen Hunderte militärische und zivile Ziele vor allem im Süden des Landes, aber vereinzelt auch viel weiter nördlich angegriffen. Am Montag überzogen israelische Kampfjets den Südlibanon mit Flächenbombardements, Premier Benjamin Netanjahu erklärte bei einer Lagebeurteilung, wie »versprochen, das Sicherheitsgleichgewicht, die Machtbalance im Norden zu verändern«. Israel habe »komplizierte Tage« vor sich. Die Regierung in Beirut erklärte, es handele sich um »einen Vernichtungskrieg in jedem Sinne des Wortes«. Der Iran warnte Tel Aviv vor »gefährlichen Konsequenzen«. Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid von der liberalen Partei Jesch Atid begrüßte die Ausweitung der Luftangriffe ausdrücklich.

Bis jW-Redaktionsschluss wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 274 Menschen getötet und mehr als 1.000 verletzt. Die Hisbollah wiederum setzte Medienberichten zufolge erstmals im aktuellen Konflikt weitreichende Raketen ein – bis zu 200 Kilometer vom Libanon entfernt. Ziele waren nach eigenen Angaben Anlagen der Rüstungsindustrie nahe Haifa und ein Militärstützpunkt in der besetzten Westbank. Der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Daniel Hagari, hatte zuvor in einem Aufruf an die Bevölkerung verbreitet, dass Israel »in naher Zukunft Terrorziele angreifen« werde. Alle Bewohner in der Umgebung von Häusern, in denen sich Waffenverstecke der Hisbollah befänden, sollten sofort ihre Wohnungen verlassen. Die Angriffe würden »bis zur Beseitigung der Bedrohung« fortgesetzt. Später richtete sich die Warnung an die Einwohner der Bekaa-Ebene im Nordosten des Landes. Binnen zwei Stunden Zeit sollten sie sich mindestens einen Kilometer entfernen. Tausende Libanesen erhielten SMS-Nachrichten und Telefonanrufe aus Israel, die sie zur sofortigen Flucht aufforderten.

Schon vor neun Tagen waren israelische Flugblätter über einigen Ortschaften und Flüchtlingslagern im Südlibanon abgeworfen worden, mit denen die Bewohner zur sofortigen »Evakuierung« aufgefordert worden waren. Sie dürften bis zum Ende des Krieges nicht zurückkehren. Wer sich dort noch aufhalte, werde »als Terrorist betrachtet«.

Auf der anderen Seite haben seit Kriegsbeginn ungefähr 60.000 Israelis wegen des Beschusses durch die Hisbollah ihre Wohnungen im Grenzgebiet verlassen. Die israelische Regierung hatte zuletzt ihre »sichere Rückkehr« zu einem der offiziellen Kriegsziele erklärt. Praktisch ist das nur durch den Einsatz von Bodentruppen und eine länger währende Besetzung möglich. Eine wachsende Zahl hochrangiger Militärs wirbt für diese Option.

Gleichzeitig diskutiert Tel Aviv auch über die Verschärfung der Kriegführung im Gazastreifen. Ein Vorschlag, den Netanjahu am Sonntag im Ausschuss der Knesset für Außenpolitik und Verteidigung präsentierte, sieht vor, aus dem Norden der Enklave 300.000 Menschen zwangsweise zu »evakuieren«, um das Gebiet, in dem sich dann nach israelischer Definition nur noch »Terroristen« befinden würden, vollständig abzuriegeln und auszuhungern. Der Plan stammt vom pensionierten Generalmajor Giora Eiland und wird angeblich von der militärischen Führung ebenso unterstützt wie vom Reservistenverband. Gemeint ist das Gebiet nördlich des sogenannten Netzarim-Korridors mit den Städten Gaza-Stadt, Beit Hanun, Beit Lahija und Dschabalija. Netanjahu betonte, dass es sich nur um eine von mehreren Optionen handele und eine Entscheidung noch nicht gefallen sei.