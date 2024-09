Thüringen: AfD nominiert Landtagspräsidentin

Sebastian Kahnert/dpa AfD-Gruppenfoto mit Wiebke Muhsal aus dem Jahr 2022

Erfurt. Die als stärkste Fraktion im neuen Thüringer Landtag mit dem Vorschlagsrecht für das Amt der Parlamentspräsidentin ausgestattete AfD-Fraktion hat sich auf eine Kandidatin festgelegt. Wie die Fraktion am Mittwoch in Erfurt mitteilte, wird sie die Abgeordnete Wiebke Muhsal bei der konstituierenden Sitzung in der kommenden Woche für das Amt vorschlagen. Die 38jährige, die 2005 als Katholikin aus Bad Salzuflen (NRW) für das Jurastudium nach Thüringen kam, zog 2014 erstmals in den Landtag ein. 2016 betrat sie den Plenarsaal im Niqab, um gegen entwürdigende Vollverschleierung zu protestieren. Bei der Wahl am 1. September gewann Muhsal das Direktmandat in ihrem Wahlkreis gegen den CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt. Alle anderen Fraktionen im Landtag haben angekündigt, AfD-Kandidaten bei der Wahl zum Präsidenten scheitern zu lassen. (AFP/jW)