Jordanien: König ernennt neuen Premier

Amman. Der jordanische König Abdullah II. hat einen neuen Regierungschef ernannt. Abdullah habe den bisherigen königlichen Stabschef und früheren Planungsminister Dschafar Hassan mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragt, erklärte der Königspalast in Amman am Sonntag. In einem Schreiben rief der Monarch den neuen Regierungschef auf, »alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Standhaftigkeit unserer palästinensischen Brüder« im Gazastreifen, im Westjordanland und im »heiligen Jerusalem« zu unterstützen. (dpa/jW)