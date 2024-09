Nachschlag: Glückwunsch, Boss!

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC./Nick Wall Mit Hilfe vom Boss: Javed entdeckt das Schreiben für sich

Der perfekte Film, um den Boss zu feiern, der am 23. September vor 75 Jahren geboren wurde und nach wie vor die Bühnen der Welt mit dreistündigen Marathonkonzerten erschüttert. Der Streifen von Gurinder Chadha spielt 1987 im britischen Luton, Thatcher regiert erbarmungslos, die Jugend hört dämlichen Discopop, Skins terrorisieren alle Nichtweißen. Javed, ein 16jähriger Junge pakistanischer Abstammung, ist ziemlich verzweifelt. In der Cafeteria legt ihm dann sein Sikh-Kumpel Roops zwei Musikkassetten vor die Nase: »Das ist der direkte Draht zur Wahrheit in dieser beschissenen Welt!« Javed klingt nicht begeistert: »Echt jetzt?!« Dann wirft er sie in seinen Walkman, hört »Born to Run«, und es ist um ihn geschehen. Der Sturm durchfährt ihn, plötzlich läuft er mit stolz geschwellter Brust durch die Straßen. Es ist eine witzige Coming-of-Age-Geschichte mit realem Hintergrund, die sich der Musik und vor allem auch den Lyrics von Bruce Springsteen widmet. Laut aufdrehen! (mme)