Po-Ming Cheung

Der reaktionäre »Marsch für das Leben« in Berlin ist am Sonnabend erfolgreich von Gegenprotestierenden gestört worden. Als Matthias Heinrich, Weihbischof im Erzbistum Berlin, bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor mit den rechten und christlichen Fundamentalisten Kirchenlieder sang, stürmten etwa 20 Aktivistinnen die Bühne und skandierten: »My body, my choice, raise your voice!« An einer Gegenveranstaltung mit dem Titel »Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung« beteiligten sich laut Angaben der Polizei mehrere hundert Teilnehmende. (jW)