Bayern: Neues »Anker-Zentrum« geplant

München. In Bayern soll ein neues sogenanntes Anker-Zentrum im zweiten Halbjahr 2025 in München in Betrieb gehen und 1.000 Plätze für Geflüchtete haben. Das teilte das CSU-geleitete Innenministerium am Freitag der Nachrichtenagentur dpa mit. Die Ressourcen für Aufnahme und Integration von Schutzsuchenden seien bayernweit in allen Bereichen nahezu vollständig ausgeschöpft, erläuterte das Ministerium. »Anker-Zentren« gibt es seit 2018 in Bayern. Diese Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete sollen die Aufgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit, der Jugendämter sowie der Justiz- und Ausländerbehörden bündeln. So sollen Asylverfahren und Abschiebungen beschleunigt werden. (dpa/jW)