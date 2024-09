Bridgeman Images/arte Loren in ihrer besten Rolle: Loren

Schnittgut

Alles aus dem Garten

Wir steuern ja straff auf den Herbst zu. Das bedeutet, der Rückbau im Garten steht an. Zum Beispiel, indem Sie ihre Bäume gegen kleine Bonsais tauschen. D 2023.

BR, 15.30 Uhr

Sophia Loren – Porträt einer Diva

Zum 90. Geburtstag: Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone wuchs in armen Verhältnissen in Pozzuoli und Neapel auf. Der adlige Vater hatte die Familie früh verlassen. Als Sophia Loren sollte sie eine imposante Schauspielkarriere hinlegen, für die sie 1991 den Ehrenoscar erhalten sollte. Berührungspunkte mit dem Faschismus hat sie zweifellos: Benito Mussolinis Enkelin, die ihrem Opa in der Gesinnung in Nichts nachstehende Alessandra Mussolini, ist zugleich Lorens Nichte, ihre Schauspiel- und Modelkarriere wurde von der ikonischen Tante gefördert. F 2018.

Arte, 15.55 Uhr

Der Wormser Wunderbau

1.000 Jahre Kaiserdom

1018 anno domini eingeweiht, hat der romanische Dom St. Peter zu Worms allerhand mitbekommen. 1.000 Jahre nach seiner Eröffnung wurden in ihn fünf zusätzliche neue Glocken gehängt. D 2018.

3sat, 16.15 Uhr

Was kostet

Urlaub in Wien?

Mindestens ein paar Stunden auf dem Trimmdichrad extra, um danach die Schnitzel und Mozartkugeln wieder loszukriegen. Vielleicht aber kommt man hungrig zurück: Ein Stück Sachertorte mit Schlagobers kostet schon einmal 9,90 Euro. Kaffee und Mineralwasser dazu? Dann sind das insgesamt 22,50 Euro. Da krieg i an Hois! D 2024.

WDR, 18.15 Uhr

Der Gendarmenpfad

Dänemarks hyggeliger Wanderweg

74 Kilometer entlang der Flensburger Förde geht es hier, wo einst die dänische Polizei Hatz auf Schmuggler machte. Tunneltäler, Küstenwälder und Fischerdörfer darf man auf der Marschroute bestaunen.

NDR, 20.15 Uhr

Berlin erleben

Die 30 schönsten Berliner U-Bahnhöfe

Falls man bei all dem Elend noch ein Auge für die Architektur der Berliner Keller hat: vom Klinker aus dem Kaiserreich bis zum Pop der 70er. D 2022.

RBB, 20.15 Uhr

»Hallelujah«

Leonard Cohen, ein Leben, ein Lied

»I heard there was a secret chord«: Vor 40 Jahren erschien Leonard ­Cohens siebtes Studioalbum »­Various ­Positions« und mit ihm seine berühmtesten vier Minuten 39. Diesen Sonnabend wäre der kanadische ­Singer-Songwriter 90 Jahre alt geworden. Im Anschluss: Der Auftritt des 2016 verstorbenen Barden in der ­Londoner O2-Arena 2008. USA 2022.

Arte, 21.45 Uhr