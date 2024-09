Christian-Ditsch.de

Ihre Rechte sind immer noch nicht – obwohl von den Ampelparteien im Koalitionsvertrag versprochen – im Grundgesetz verankert, und die Zukunft sieht düster statt sicher aus. Grund genug für das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF, mit Kindern und Jugendlichen im Berliner Regierungsviertel zum 70. Weltkindertag am 20. September auf zahlreiche Missstände hinzuweisen, die die Erwachsenen den Nachgeborenen in die Wiege gelegt haben. »Mir ist es wichtig, dass Kinder als Menschen mit eigener Stimme wahrgenommen werden«, erklärte Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag. (jW) Siehe Seite 5