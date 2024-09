Meyer Burger streicht noch mehr Jobs

Thun. Der Schweizer Solarhersteller Meyer Burger will die Zahl seiner Mitarbeiter von weltweit derzeit »etwa 1.050 auf voraussichtlich 850 zum Ende des Jahres 2025« reduzieren, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dabei soll die Produktion in den USA noch hochgefahren werden. Entlassungen seien auch an deutschen Standorten nicht ausgeschlossen, sagte der neue Firmenchef Franz Richter. Die Produktion in Thalheim (Sachsen-Anhalt) bleibe jedoch »bestehen«, der Standort im sächsischen Hohenstein-Ernstthal für Forschung und Entwicklung sei »bedeutend«. Stellen sollten vorzugsweise in der Verwaltung gestrichen werden. Im Frühjahr hatte der Konzern die Solarmodulproduktion Europas im sächsischen Freiberg beendet. Er schreibt seit Jahren rote Zahlen. Lange wollte die Konzernspitze um den scheidenden Firmenchef Gunter Erfurt die Produktion fast vollständig in die USA verlagern. Sie hat diese Pläne mangels Finanzierungsmöglichkeiten aufgegeben. (dpa/Reuters/jW)