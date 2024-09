Baugenehmigungen weiter auf Talfahrt

Wiesbaden. Die Talfahrt bei den Baugenehmigungen hat sich im zweiten Halbjahr fortgesetzt. Im Juli wurden 17.000 neue Wohnungen genehmigt und damit 19,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit fiel das Minus sogar noch ein wenig größer aus als im Juni (19 Prozent). Es war der 27. Rückgang in Folge, in den letzten 22 waren die Prozentzahlen zweistellig. »Wir haben mittlerweile wieder das Genehmigungsniveau vom Februar 2012 erreicht«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, am Mittwoch. Eine Trendwende sei nicht in Sicht. In den ersten sieben Monaten registrierten die Statistiker 123.600 Baugenehmigungen, 20,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern lag bei 21,6 Prozent. (dpa/jW)