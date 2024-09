Ermittlungen wegen tödlicher Brandstiftung

Eberswalde. Nach dem Brand mit zwei Todesopfern in Eberswalde hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Behörde in Frankfurt (Oder), die für Brandsachen zuständig ist. In dem mehrstöckigen Haus leben nach Angaben der Polizei vor allem Menschen mit Migrationshintergrund. Der RBB zitierte am Dienstag den Sprecher der Staatsanwaltschaft, Ingo Kechichian, mit den Worten: »Wir gehen nicht von einem technischen Defekt aus, sondern von einem vorsätzlichen Verhalten.« (dpa/jW)