BRD auf Konfrontation mit Russland in der Arktis

Berlin. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine neue Arktisstrategie beschlossen, erklärtermaßen gegen Moskau. Russland verstärke seine »strategische Präsenz« in der Region und trete gegenüber NATO-Anrainern »immer aggressiver auf«, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Man reagiere auf gestiegene sicherheitspolitische Herausforderungen und verteidige »die internationale regelbasierte Ordnung auch in der Arktis«, so Baerbock, unter deren Federführung die Leitlinien erarbeitet wurden. Zu dieser Ordnung gehörten »klare Regeln für den umweltverträglichen Abbau von Rohstoffen«, die Arktis sei hier für die Sicherheit in Europa von »zentraler Bedeutung«. In diesem »Frühwarnsystem« für Folgen des Klimawandels müsse »das deutsche Engagement« weiter ausgebaut werden, sagte auch Regierungssprecher Wolfgang Büchner. (AFP/jW)