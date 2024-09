Habeck rettet Meyer-Werft

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hat bei der Unterzeichnung der Verträge für die Rettung der Meyer-Werft am Dienstag beteuert: »Die Werft soll in absehbarer Zeit wieder auf eigenen Beinen stehen.« Bund und Land stellen 2,6 Milliarden Euro für die Sanierung des Familienbetriebs zur Verfügung. Die Werft sei »von systemischer Bedeutung« und könne auch bei der Energiewende eine zentrale Rolle spielen, so Habeck weiter. Das Finanzministerium hatte die Rettungsaktion in einer Verschlusssache für Bundestagsabgeordnete mit der »bedeutenden Rolle (der Werft) im deutschen militärischen Schiffbau« begründet. Der Konzern baut aktuell neue Versorgungsschiffe für die Bundeswehr und erweitert eine Kaianlage in Rostock für die NATO. Ob die Familie Meyer ihre Firma eines Tages vom Staat zurückkaufen werde, mochte das Finanzministerium »nicht abschließend prognostizieren, da dies maßgeblich vom Sanierungserfolg abhängt«. (dpa/jW)