Neue E-Autos zumeist SUVs

Flensburg. Mehr als die Hälfte der neuen E-Autos sind hierzulande SUVs. Wie das Kraftfahrtbundesamt am Dienstag mitteilte, lag der Anteil der raumgreifenden Geländewagen an neu zugelassenen Stromern in den ersten zwei Dritteln des Jahres bei 55 Prozent. 2023 lag der Anteil bei 53 Prozent, 2022 noch bei 43 Prozent. (dpa/jW)