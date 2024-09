Philipp von Ditfurth/dpa Ungebremst an der EU-Spitze: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Strasbourg, 17.9.2024)

Das Spekulieren hat ein Ende: Am Dienstag hat Ursula von der Leyen das Geheimnis um die Zusammensetzung der Kommission in der neuen Legislaturperiode gelüftet. Die Präsidentin designierte 26 Kommissare. Diese müssen nun noch von den zuständigen Ausschüssen des EU-Parlaments angehört werden. Im November soll das gesamte Personalpaket im Parlament verabschiedet werden.

In Folge der Kritik der Ausschüsse könnten einige Personen noch ausgetauscht werden. Eine solche entzündete sich schon bei der Verkündung, zum Beispiel an der Personalie Raffaele Fitto. Der italienische EU-Minister der faschistischen Regierungspartei Fratelli d’Italia soll Vizepräsident der Kommission sowie Kommissar für Kohäsion und Reformen werden. Damit wäre er unter anderem für den EU-Sozialfonds und einen Fonds für regionale Entwicklung verantwortlich.

Doch das Team enthält noch weitere fragwürdige Kandidaten. So wird – das war schon zuvor bekannt – die ehemalige estnische Premierministerin Kaja Kallas EU-Außenbeauftragte. Sie gilt als NATO-Hardlinerin. Der Kriegskurs der neuen Kommission zeigt sich auch an der neu geschaffenen Position des sogenannten Verteidigungskommissars. Dieser soll von Litauens Expremierminister Andrius Kubilius besetzt werden. Wenn es nach von der Leyen geht, wird er sich »für die Entwicklung der Europäischen Verteidigungsunion einsetzen und unsere Investitionen und industriellen Kapazitäten stärken«. Und überhaupt sei das Thema »Sicherheit« nun viel wichtiger, als es beispielsweise das Thema Umwelt und Klima in der vergangenen Legislaturperiode gewesen sei.

Kommissar für industrielle Strategie soll der bisherige geschäftsführende französische Außenminister und Macron-Vertraute Stéphane Séjourné werden. Er war erst tags zuvor vom französischen Präsidenten vorgeschlagen worden, nachdem der eigentlich vorgeschlagene und bisherige französische EU-Kommissar Thierry Breton überraschend seinen sofortigen Rücktritt verkündet hatte – er führte Differenzen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.

Die EU-Kommission schlägt Gesetze für die Staatengemeinschaft vor und soll die Einhaltung des EU-Rechts überwachen. Alle 27 EU-Staaten durften mindestens eine Kandidatin und einen Kandidaten nominieren.