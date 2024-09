Claudia Morales/REUTERS Die erste Blockade der »Ponchos Rojos« wurde auf der Straße nach Copacabana im bolivianischen Departamento La Paz errichtet und es wird erwartet, dass weitere folgen werden

Am Montag (Ortszeit) haben als »Rote Ponchos« bekannte Indigene im bolivianischen Hochland begonnen, Straßen zu blockieren und den Rücktritt von Präsident Luis Arce und Vizepräsident David Choquehuanca zu fordern. Die Demonstranten beklagten einen Mangel an Dollar und Treibstoff und beschuldigten die Regierung, die Spaltung der sozialen Organisationen zu schüren. Dies berichtete Infobae am Montag. Der Streik werde so lange andauern, bis es Neuwahlen gebe, so ein Anführer. Sie unterstützen die Kandidatur von Expräsident Evo Morales. (jW)