David Ryder/REUTERS

Der dritte Streiktag: Die Ratingagentur Moody’s erwägt eine Abstufung. Die US-Regierung hat sich eingeschaltet und von den Tarifparteien das Versprechen eingeholt, wieder zu verhandeln. Vergangene Woche hatten 96 Prozent der 33.000 Boeing-Beschäftigten in den USA eine erste Einigung zwischen der Gewerkschaft »International Association of Machinists and Aerospace Workers« und dem Flugzeugbauer abgelehnt. Denn: 25 Prozent über vier Jahre sind deutlich weniger als die geforderten 40 Prozent, machten Kollegen am Sonntag in Washington klar (Foto). (jW)