Mohammed Salem/REUTERS Bewahren sich ein kleines Stück Kindheit inmitten der Zerstörung: Spielende Kinder in Khan Junis (11.9.2024)

Die Namensliste ist 649 Seiten lang und bei 710 Eintragungen lautet die Altersangabe »0« – Babies, die seit Beginn des Kriegs gegen Gaza durch israelische Raketen und Bomben vor ihrem ersten Geburtstag getötet wurden. Insgesamt umfasst die am Montag von der palästinensischen Gesundheitsbehörde im Gazastreifen veröffentlichte Liste die Namen von 11.355 getöteten Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Die ältesten Todesopfer unter den mehr als 41.200 getöteten Palästinensern waren demnach zwei Männer im Alter von 100 und 101 Jahren. Gezählt wurde bis zum 31. August. Den von der UNO als glaubhaft eingeordneten Angaben aus Gaza steht die von Israel selbst ausgegebene Zahl von »mehr als 17.000 Terroristen«, die getötet worden seien, gegenüber.

Und das Töten geht weiter. Die palästinensische Agentur WAFA berichtete am Montag von drei Massakern, die von den israelischen Truppen in den vergangenen 24 Stunden verübt worden seien. Dabei seien unter Berufung auf medizinische Quellen mindestens 20 Palästinenser getötet und 76 weitere verletzt worden. Demzufolge seien die Rettungsdienste immer noch nicht in der Lage, viele Verletzte und Tote zu erreichen, die unter den Trümmern eingeschlossen oder auf den Straßen der vom Krieg zerstörten Enklave verstreut sind. Das Militär würde weiterhin die Bewegung von Krankenwagen und die Arbeit des Zivilschutzes behindern. Aus Israel wurde gemeldet, dass drei israelische Geiseln, die bereits im vergangenen Jahr tot im Gazastreifen geborgen worden waren, höchstwahrscheinlich bei israelischem Bombardement getötet wurden. Die Armee veröffentlichte entsprechende Schlussfolgerungen einer Untersuchung, die auch den Familien vorgelegt worden seien.

Eine positive Nachricht konnte das Hilfswerk UNRWA vermelden. Die Durchimpfungsrate gegen Polio habe 90 Prozent erreicht, sagte dessen Leiter Philippe Lazzarini. Der nächste Schritt bestehe darin, sicherzustellen, dass die Kinder Ende des Monats eine zweite Dosis erhalten. Die Kampagne für 640.000 Kinder unter zehn Jahren hatte nach längerem Ringen um entsprechende humanitäre Waffenruhen am 1. September begonnen.