»Der Wahnsinn!! Sie sind endlich wieder da, und sie können’s immer noch und besser!!« Ja, Fans sind schon was Feines. Der aufgeregten Amazon-Kundin Kathrin wollte ich dann auch am liebsten ein Stückchen Zucker mit der flachen Hand reichen, damit sie sich wieder beruhigt. Aber recht hatte sie: Sie waren tatsächlich wieder da, die Backstreet Boys, allerdings 15 Jahre älter geworden. Geniale Idee, mit »This Is Us« zurück zu den Wurzeln gehen zu wollen. Wohin denn sonst, bitte? Niemand da, kein Fan weit und breit, der etwas anderes hören wollte als Songs, die lieber ein bisschen zu doll als zuwenig an »I’ll Never Break Your Heart« und die anderen Gassenhauer erinnerten. 2009 war das. Was soll man sagen? Sie sind immer noch da. Und noch älter geworden. Und kein bisschen dümmer. Lukas Podolski auch nicht. Er und Musikmanager Markus Krampe hatten die juvenile Altherrentruppe aufs »Glücksgefühle«-Festival auf dem Hockenheimring geladen. Toll: Videoausschnitte, einstudierte Choreographien, Hits, Hits, Hits bekam das Publikum. Glück pur am gerade vergangenen Wochenende. Oder so ähnlich. Podolski, ein Mann der klaren Worte, sieht es so: »Sie machen gute Musik und eine geile Show.« Selbstverständlich, Lukas.