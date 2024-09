Frankreich : Demos gegen sexualisierte Gewalt

Paris. Vor dem Hintergrund eines Vergewaltigungsprozesses sind in Frankreich am Sonnabend mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt zu zeigen. In Avignon muss sich derzeit der 71jährige Dominique Pelicot vor Gericht verantworten. Seine Frau war von ihm über Jahre hinweg mit Schlafmitteln betäubt und Fremden zur Vergewaltigung angeboten worden, wie sie vergangene Woche vor Gericht schilderte. Etwa 200mal wurde Gisèle Pélicot zwischen 2011 und 2020 ohne ihr Wissen vergewaltigt, teils von ihrem Ehemann und in 92 Fällen von Fremden. Die Ermittler identifizierten 50 von ihnen, die sich nun ebenfalls vor Gericht verantworten müssen. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. (AFP/jW)