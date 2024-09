In Westbank getötete US-Türkin beigesetzt

Ankara. In der Türkei ist am Sonnabend die im besetzten Westjordanland erschossene US-Türkin Ayşenur Ezgi Eygi beerdigt worden. An der Trauerfeier in Didim im Westen des Landes nahmen Hunderte Menschen teil, darunter neben Familienangehörigen auch mehrere türkische Regierungsmitglieder wie Außenminister Hakan Fidan, Innenminister Ali Yerlikaya und Justizminister Yılmaz Tunç. Beim Eintreffen des Sarges rief die Menge gegen Israel und die USA gerichtete Parolen. Die 26jährige Aktivistin war am 6. September bei einer propalästinensischen Demonstration im Ort Beita nahe Nablus getötet worden. Dem UN-Menschenrechtsbüro zufolge wurde Eygi von israelischen Soldaten mit einem »Schuss in den Kopf« getötet. Die Armee erklärte, dass die junge Frau »sehr wahrscheinlich« von Schüssen von Soldaten »indirekt und unabsichtlich« getroffen worden sei. (AFP/jW)