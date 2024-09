Algerien: Wahlsieg bestätigt mit Korrektur

Algier. In Algerien hat das Verfassungsgericht den Wahlsieg von Staatschef Abdelmadjid Teb­boune bei der Präsidentschaftswahl offiziell bestätigt, dessen Ergebnis allerdings nach unten korrigiert. Tebboune gewann demnach 84,3 Prozent der Stimmen, wie die Agentur APS am Sonntag berichtete. Das Endergebnis lag zehn Prozentpunkte unter dem am Tag nach der Wahl vom 7. September verkündeten vorläufigen Ergebnis, als Tebboune noch 94,6 Prozent der Stimmen zugeschrieben wurden. (dpa/jW)