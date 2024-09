Iran: Präsident nimmt an BRICS-Gipfel teil

Moskau. Der Iran wird am kommenden BRICS-Gipfel in Russland teilnehmen. Präsident Massud Peseschkian werde nach Auskunft des iranischen Botschafters in Moskau nach Kasan reisen, berichteten russische Medien am Sonntag. Botschafter Kasem Dschalali habe auch ein bilaterales Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin während des Gipfels vom 22. bis 24. Oktober angekündigt. Geplant sei ein Abkommen für eine umfassende Zusammenarbeit. (Reuters/jW)