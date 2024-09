Jordanien: Premier vor Rücktritt

Amman. Nur wenige Tage nach der Parlamentswahl in Jordanien hat Ministerpräsident Bischer Chasawneh Insidern zufolge seinen Rücktritt eingereicht. Er werde voraussichtlich durch König Abdullahs bisherigen Büroleiter Dschaafar Hassan ersetzt, erfuhr Reuters am Sonntag von mehreren mit dem Vorgang vertrauten Behördenvertretern, die anonym bleiben wollten. Bei der Parlamentswahl am Dienstag wurde die Mehrheit des regierungsfreundlichen Lagers zwar bestätigt, allerdings konnte die von islamistischen Kräften angeführte Opposition zulegen. (Reuters/jW)