Abriss an Carolabrücke vor Hochwasser beendet

Dresden. In Sachsen sind vor dem erwarteten Hochwasser am Wochenende wichtige Abrissarbeiten an der zum Teil eingestürzten Dresdner Carolabrücke über die Elbe abgeschlossen worden. Das bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber dpa. Das Hochwasser könne kommen, ohne dass eine weitere Gefährdung durch, die in der Nacht zum Mittwoch heruntergestürzten, Brückenteile bestehe. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden Fernwärmeleitungen beschädigt, die die Stadt versorgen. An diesem Montag sollen mobile Schutzwände errichtet werden, wie die Stadt mitteilte. Für Dresden meldete das Landeshochwasserzentrum bis Sonntag mittag einen Wasserstand von 4,56 Metern; Normalstand sind zwei Meter. (dpa/jW)