Taz stellt 2025 Druck der Tagesausgabe ein

Berlin. Die Tageszeitung (Taz) stellt ab Herbst 2025 die gedruckte Auflage von montags bis freitags ein. Wie das Haus auf der Genossenschaftsversammlung am Sonnabend in Berlin ankündigte, gilt dies ab dem 17. Oktober 2025. Die Taz wird dann per­spektivisch nicht mehr auf Papier, aber weiterhin von Montag bis Freitag als digitale Ausgabe per E-Paper zu lesen sein. Die verkaufte Auflage lag zuletzt bei rund 46.000 Exemplaren (Montag bis Freitag, zweites Quartal 2024). Seit November 2022 gibt es eine sonnabends erscheinende Wochenzeitung. Diese wird es weiterhin und auch in gedruckter Form geben. (dpa/jW)