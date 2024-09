18 Tote nach Bombenanschlag in Somalia

Mogadischu. Bei einem Bombenanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind Polizeiangaben zufolge mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Al-Schabab hätten zwei Sprengsätze im Bezirk Kahda gezündet, sagte Polizist Mohammed Dahir der dpa. Mindestens zehn weitere Menschen wurden demnach verletzt. Al-Schabab war in den vergangenen Jahren aus der Hauptstadt zurückgedrängt worden. Seit einigen Monaten kommt es jedoch wieder verstärkt zu Anschlägen. Zuletzt wurden durch die Explosion einer Autobombe am 21. August in Mogadischu zehn Menschen getötet. (dpa/jW)