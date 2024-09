Die aus den 50er und 60er Jahren berühmte Sängerin Caterina Valente ist tot. Sie sei am 9. September im Alter von 93 Jahren friedlich in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben, teilte ihr Pressesprecher am Donnerstag mit. Valente hat in ihrer langen Karriere Evergreens wie »Ganz Paris träumt von der Liebe«, »Tschau, Tschau, Bambina« oder »Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini« gesungen. Valente wurde 1931 als Kind eines italienischen Musikerpaares in Paris geboren. Die Familie war seit Generationen im Showgeschäft tätig. So war Valente schon in den 30er Jahren mit ihren Eltern auf Tourneen unterwegs und stand dabei teils auch schon auf der Bühne. Bekannt wurde die Entertainerin mit ihrer Vielsprachigkeit und ihrer wandelbaren Stimme(dpa/jW)