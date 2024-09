Christian-Ditsch.de

Sein Werk prägt Musiker bis heute, seien es Pippo Pollina oder Bruce ­Springsteen. Am Donnerstag abend haben sich Aruma Itzamaray und Tobias Thiele, zusammen sind sie das Duo Yarawi, dem Werk des unerschrockenen Kämpfers an der Gitarre in der jW-Maigalerie angenommen. Mitreißend interpretierten sie anlässlich der Veröffentlichung des Doppelalbums »Es lebe der Genosse Jara!« die Lieder der »Nueva Canción« und erinnerten an den Kommunisten Víctor Jara, der am 16. September 1973 in Chile von Pinochets Schergen gefoltert und ermordet wurde. (jW)