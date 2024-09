IMAGO/DeFodi Rebellische Kurve auf Schalke mit massentauglichem Ausruf (Gelsenkirchen, 1.9.2024)

Sie belagern, sie überfallen, sie verletzen: Polizisten, Einsatzhundertschaften samt Spezialkräften in voller Montur; Tonfas, Pfefferspray, bisweilen Schusswaffen, alles im Anschlag. Im Visier: Fußballfans. Spieltag für Spieltag. Mit solcherlei Exzessen soll nun Schluss sein. Das fordert der Dachverband der Fanhilfen. Die Aktivisten für den rechtlichen Flankenschutz der organisierten Kurven hatten sich am Wochenende in Münster zum bundesweiten Jahrestreffen versammelt. Und einen Beschluss gefasst. Zur Entmilitarisierung der Arenen samt Umfeld – Headline: »Die Polizei muss abrüsten.«

Bereits vor der Fußballeuropameisterschaft im Sommer in der BRD waren die Gazetten voll von »Untergangszenarien mit Blick auf die Sicherheitslage in und um die Stadien«, steht im Beschluss der Fanhelfer. Eine »zu jeder Zeit realitätsferne Erzählung«. Dennoch Grundlage für eine »massive Aufrüstung von Polizeieinheiten im Rahmen von Fußballspielen«, Maßnahmen, die »einer Militarisierung der Polizei gleichkamen«.

Indizien gibt es genug, mehr noch: Belege aus der vergangenen Saison. Jüngst hatte der Dachverband mindestens 24 Übergriffe von Einsatzkräften auf Fußballfans aus der vergangenen Saison dokumentiert. Maß und Mitte seien verlorengegangen. Und die Aussichten scheinen nicht besser zu werden, nicht nach den ersten Partien der neuen Spielzeit. »Wir blicken zurückhaltend auf den Saisonstart in den Ligen und befürchten eine anhaltende Repressionswelle gegen Fußballfans«, wurde Linda Röttig, Vorstandsmitglied im Dachverband der Fanhilfen, am Montag in einer Mitteilung zitiert. Es müsse ein Umdenken innerhalb der Polizei stattfinden – »grundlegend«. Etwa in der Ausbildung neuer Polizisten: »Fußballfans sind keine Staatsfeinde.« Zumal Polizeistatistiken zu Straftaten beim Fußball nur eines zeigen: Die Anzahl der Vergehen rund um Kicks liegt seit Jahren im Promillebereich. Kaum messbar also.

Was fordern die 26 lokalen Fanhilfen des Dachverbands? Vielerlei. Ein Schusswaffenverzicht, denn das offene Tragen von Schießeisen führe zu keinem erhöhten Sicherheitsgefühl rund um Spielstätten. Mitnichten. Beispiel: Beim Ligastart der vorherigen Saison ballerte ein Pistolero des bayerischen USK in Augsburg in einen Fanbus Gladbacher Auswärtsfahrern. Dennoch, die Knarre sitzt bisweilen recht locker im Holster. In Baden-Württemberg würden sogar teils halbautomatische Waffen mitgeführt. Eine Drohkulisse sondergleichen.

Folglich fordern Fanhilfen »Polizeispezialeinheiten raus aus dem Fußball«. Jene hochgerüsteten und »maximal konfrontativ auftretenden Einheiten« seien für besondere Gefahrensituationen vorgesehen. Für sonst nichts. Ein enormes Verletzungspotential berge ferner der Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei, vor allem in vollbesetzten Blöcken. Deshalb: Das Kampfspray hat im weiten Rund nichts zu suchen. »Verbieten!« Und nicht zuletzt warnt Röttig vor der Nutzung von Tasern durch die Bundespolizei. Die soll nach Plänen der Ampelkoalition künftig erlaubt sein. »Kreuzgefährlich, es sind bereits etliche Menschen durch Taser getötet worden.«

Einer hingegen zelebriert weiter das Feindbild Fan: Rainer Wendt. Erfahrungsgemäß, so der Obersheriff der »Deutschen Polizeigewerkschaft« am Montag gegenüber dpa, seien Personen bei Fußballspielen »auf Randale und Konfrontation mit der Polizei aus.« Das erfordere die polizeiliche Ausstattung. Übersetzt: Die Zeichen stehen weiter auf Krawall der bewaffneten Staatsmacht.