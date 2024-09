Open-AI verbrennt Milliarden

San Francisco. Die Firma Open-AI, bekannt für den Chatbot Chat-GPT, will Investoren wie Microsoft, Apple und Nvidia zum Kauf von weiteren Anteilen bewegen. Die Finanzierungsrunde soll 6,5 Milliarden US-Dollar (knapp sechs Milliarden Euro) einbringen, schrieben die New York Times und Bloomberg am Donnerstag. Außerdem verhandele Open-AI mit Banken über eine Kreditlinie von fünf Milliarden US-Dollar. Das Training von KI-Modellen und deren Betrieb in riesigen Rechenzentren verschlingen Milliarden. Wann das Geschäft rentabel wird, ist nicht abzusehen. (dpa/jW)