Mali sperrt nächsten französischen Sender

Bamako. Die Militärregierung von Mali hat den französischen Sender TV 5 Monde gesperrt. Die Kommunikationsbehörde HAC teilte am Mittwoch zur Begründung mit, TV 5 Monde habe in seiner Nachrichtensendung für Afrika »nicht ausgewogen« über den Tod von Zivilisten durch Drohnenangriffe in Tinzaouatène berichtet. Die Darstellung der Armee sei in dem Beitrag nicht berücksichtigt worden. Der Sender bedauerte die Entscheidung. Die Militärregierung hat die Beziehungen zur früheren Kolonialmacht Frankreich abgebrochen und sich verstärkt Russland zugewandt. Im Zuge dessen wurden bereits die Sender France 24, Radio France Internationale und France 2 verboten, Ende August auch La Chaîne Info. Die Militärregierungen in den Nachbarländern Niger und Burkina Faso haben ähnliche Maßnahmen ergriffen. (AFP/jW)