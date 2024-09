Japans Regierungspartei wählt neuen Chef

Tokio. Nach der Rücktrittsankündigung des japanischen Ministerpräsidenten Kishida Fumio Mitte August haben die regierenden Liberaldemokraten (LDP) am Donnerstag mit der Wahl eines neuen Parteichefs begonnen. Neun Bewerberinnen und Bewerber haben ihre Kandidatur eingereicht. Das Ergebnis der Abstimmung soll am 27. September feststehen. Als Favoriten gelten bisher der 43jährige Koizumi Shinjiro, ein ehemaliger Umweltminister und Sohn des beliebten Exministerpräsidenten Koizumi Junichiro, sowie der 67jährige ehemalige Verteidigungsminister Ishiba Shigeru. Mit seinem angekündigten Rückzug von der Parteispitze macht Kishida auch das Amt des Premiers frei. Der Chef der Regierungspartei ist in Japan traditionell auch Ministerpräsident. (AFP/jW)