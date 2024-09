USA wollen Sitze im UN-Sicherheitsrat für Afrika

New York. Die USA wollen sich für zwei ständige Sitze im UN-Sicherheitsrat für afrikanische Staaten starkmachen. Auch wollen sie einen rotierenden Sitz für kleine Inselstaaten unter den Entwicklungsländern unterstützen. Dies sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Die Entwicklungsländer fordern seit langem ständige Sitze in dem Gremium. UN-Generalsekretär António Guterres unterstützt eine Reform. Der Rat hat 15 Mitglieder, fünf Staaten haben Vetorecht: die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. (Reuters/jW)