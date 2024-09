Norwegen exportiert wieder Waffen in Türkei

Oslo. Norwegen hat seine Beschränkungen für den Export von Rüstungsgütern an die Türkei nach fünf Jahren wieder aufgenommen. Von nun an können Lizenzen für den Export von »Verteidigungsmaterial« und »Mehrzweckgütern« zum militärischen Gebrauch in die Türkei wieder normal beantragt werden, teilte das norwegische Außenministerium am Donnerstag mit. Im Herbst 2019 hatte Norwegen den Ausfuhrstopp an das NATO-Land beschlossen. Grund dafür war der Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien. Der türkische Außenminister, Hakan Fidan, erklärte sich zufrieden mit der verkündeten Aufhebung. (dpa/jW)