Venezolanisch-spanische Beziehungen belastet

Caracas. Venezuelas Parlamentspräsident hat am Mittwoch (Ortszeit) den Abbruch »aller Beziehungen« zu Spanien verlangt. Jorge Rodríguez legte dem Parlament eine Resolution zur Abstimmung vor. Spanien hatte zuvor den rechten Oppositionskandidaten Edmundo González aufgenommen und ihm Asyl gewährt. Ministerpräsident Pedro Sánchez plante am Donnerstag ein »privates« Treffen mit González, wie AFP berichtete. Spanische Abgeordnete billigten am Mittwoch einen nicht bindenden Antrag, der die Regierung auffordert, González als »legitimen Gewinner der Präsidentschaftswahl« anzuerkennen. (AFP/jW)