Rodrigo Garrido/REUTERS

Am Mittwoch gedachten Demonstranten im chilenischen Valparaiso der Opfer des faschistischen Putsches unter tatkräftiger Mitwirkung der USA am 11. September 1973. Der drei Jahre zuvor demokratisch gewählte sozialistische Präsident Salvador Allende war in den Tod getrieben worden, nachdem die Luftwaffe begonnen hatte, den Präsidentenpalast La Moneda zu bombardieren; Militärs waren in den Regierungssitz eingedrungen. Es war der Beginn des Regimes von General Augusto Pinochet. Tausende Menschen wurden gefoltert und ermordet. (jW)