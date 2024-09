Sicherheitsforum in China mit Fokus auf Frieden

Beijing. China hat am Donnerstag seine größte militärdiplomatische Veranstaltung des Jahres, das Beijinger Xiangshan-Forum, eröffnet. Über 500 Vertreter aus mehr als 90 Ländern kommen dazu in der chinesischen Hauptstadt zusammen. »Die Anzahl und das Niveau der Teilnehmer hat alle vorherigen Jahre übertroffen, mit einer zunehmend breiteren Repräsentation«, sagte Wu Qian, der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, in einem Briefing vor dem Forum, wie die Deutsche Welle am Donnerstag berichtete. Unter dem Motto »Förderung des Friedens für eine gemeinsame Zukunft« wird das dreitägige Forum eine Reihe von Themen behandeln, darunter die Sicherheit in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, internationale Regeln und die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehören auch führende Vertreter von NATO und EU. (jW)