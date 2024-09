Kasselakis als Syriza-Chef abgesetzt

Athen. Eine nötige Mehrheit der Stimmberechtigten der griechischen Linkspartei Syriza hat am Wochenende einem internen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Stefanos Kasselakis zugestimmt. Dies berichtete Euractiv am Donnerstag. Kasselakis hatte erst vor elf Monaten die Parteiführung vom ehemaligen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras übernommen. Die Umfragewerte der Partei gehen seit Monaten in den Keller. (jW)