US-Botschaft meldet Angriff in Bagdad

Bagdad. Im Irak ist nach US-Angaben eine Außenstelle der US-Botschaft am Flughafen der Hauptstadt Bagdad Ziel eines Angriffes geworden. Bei einer in der Nacht zum Mittwoch erfolgten Explosion habe es sich um einen Angriff auf das Gelände des diplomatischen Unterstützungsdienstes in Bagdad gehandelt, erklärte die Botschaft am Mittwoch. Verletzte habe es nicht gegeben. Auf die Einrichtung seien zwei Katjuscha-Raketen abgefeuert worden, hieß es vom irakischen Sicherheitsdienst gegenüber AFP. Eine sei auf dem Gelände der irakischen Antiterroreinheiten gelandet, eine weitere auf einem Stützpunkt der von den USA geleiteten Militärkoalition gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat«. (AFP/jW)