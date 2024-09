Tote nach israelischem Luftangriff in Westbank

Ramallah. Im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben fünf Menschen bei einem Angriff der israelischen Armee getötet worden. Sie seien am Mittwoch bei einem Drohnenangriff nahe Tubas ums Leben gekommen, teilte der Palästinensische Rote Halbmond mit. Die israelische Armee erklärte, eine »bewaffnete terroristische Zelle« getroffen zu haben. Der Angriff ereignete sich der Armee zufolge im Rahmen eines »Antiterroreinsatzes« in den Orten Tubas und Tamun im nördlichen Teil des von Israel besetzten Gebietes. Ein Augenzeuge berichtete AFP, dass es in beiden Orten Razzien israelischer Einsatzkräfte gegeben habe. (AFP/jW)