IMAGO/jmfoto

In Dresden ist am Mittwoch ein Teil der innerstädtischen Carolabrücke in die Elbe gestürzt. Glück im Unglück: Der Einsturz ereignete sich gegen drei Uhr in der Nacht, als weder Fußgänger noch Straßenbahnen oder Autos auf dem zwischen 1967 und 1971 errichteten Bauwerk unterwegs waren. In ersten Stellungnahmen von lokalen Sachverständigen hieß es, dass Korrosion die Ursache des Einsturzes sein könne. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist die gesamte Brücke einsturzgefährdet; derzeit könne nicht gesagt werden, »welche Maßnahme jetzt als nächstes getroffen wird«. (jW)