Spanien: Berufung von Puigdemont abgelehnt

Madrid. Ein Richter des Obersten Gerichtshofs in Spanien hat am Dienstag den Einspruch gegen eine abgelehnte Amnestie des ehemaligen katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont abgewiesen. Dies berichtete die spanische Nachrichtenagentur Efe. Es handelt sich bei dem Prozess um den Vorwurf der Veruntreuung von öffentlichen Geldern. Mit der Entscheidung bleibt auch der spanische Haftbefehl gegen den Politiker in Kraft. Puigdemont hält sich weiterhin im Exil in Belgien auf. Vor einem Monat war er für wenige Stunden nach Barcelona zurückgekehrt, um am Tag der Ernennung des neuen Regionalpräsidenten eine Rede zu halten. Er konnte das Land jedoch verlassen, ohne festgenommen zu werden. (jW)