Chemiebranche hofft auf Erholung

Frankfurt am Main. In der deutschen Chemiebranche ist die Geschäftsbelebung im Sommer ausgeblieben. Die Erholung habe im zweiten Quartal an Schwung verloren, teilte der Branchenverband VCI am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Die Industrie habe in den vergangenen drei Monaten die Produktion gedrosselt und sich mit Chemikalienbestellungen zurückgehalten. Auch habe die Weltwirtschaft nicht wie erhofft Fahrt aufgenommen, die Nachfrage aus dem Ausland sei gesunken. Viele Chemieanlagen seien wegen Auftragsmangels weiter nicht rentabel ausgelastet. Die Stimmung in der Branche habe sich »spürbar abgekühlt«, so VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Eine Belebung der Nachfrage sei nicht abzusehen. Im ersten Halbjahr hatte sich der Verband noch verhalten optimistisch gezeigt und von Signalen leichter Entspannung gesprochen. (dpa/jW)