Beauftragte fordern Reform des AGG

Berlin. Mehrere Beauftragte der Bundesregierung haben diese am Montag dazu aufgerufen, Menschen in Deutschland wirksamer vor strukturellen Benachteiligungen zu schützen. In einem am Dienstag vorgestellten Jahresbericht forderten sie eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), um Diskriminierung entgegenzuwirken. Dieses solle künftig auch für staatliche Stellen gelten. Das Gesetz sei »oft so lückenhaft, dass es selbst bei handfesten Diskriminierungen nicht hilft«, sagte die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman vor Journalisten in Berlin. (AFP/jW)