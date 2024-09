Friedrich Schorlemmer verstorben

Berlin. Der Theologe Friedrich Schorlemmer ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus seinem Umfeld bestätigt wurde. Schorlemmer war in den 1970er und 80er Jahren in antikommunistischen Gruppen aktiv, die sich unter dem Dach der evangelischen Kirche in der DDR herausbildeten. Er profilierte sich dabei vor allem in der »unabhängigen Friedensbewegung«. 1989 gehörte Schorlemmer zu den Mitbegründern des Demokratischen Aufbruchs, den er allerdings bereits im Dezember 1989 nach dessen programmatischer Festlegung auf »Marktwirtschaft« und deutsche Einheit wieder verließ. Im Gegensatz zu anderen ehemaligen »Bürgerrechtlern« wandte sich das SPD-Mitglied Schorlemmer nach 1990 gegen die Ausgrenzung der PDS. 1999 plädierte er für die Beendigung der strafrechtlichen Verfolgung ehemaliger Amtsträger der DDR. (jW)