Südchinesisches Meer: USA warnen China

Beijing. Die USA haben China am Dienstag vor »gefährlichen« Aktionen im Südchinesischen Meer gewarnt. Der Chef des US-Kommandos für den Indopazifik, Samuel Paparo, habe am Dienstag in einem Videotelefonat mit dem ranghohen chinesischen Armeevertreter Wu Yanan die Bedeutung einer kontinuierlichen Kommunikation zwischen dem US-Militär und der chinesischen Armee hervorgehoben, erklärte die US-Armee außerdem. Es handelt sich um das erste Gespräch dieser Art. China ist eines der Länder, die das Seegebiet beanspruchen, die USA stellen dies in Frage. (AFP/jW)