DAN HIMBRECHTS/AAP/imago Hebammen fordern vor dem Amtssitz des Premiers von New South Wales, Chris Minns, mehr Lohn (Sydney, 10.9.2024)

Es ist ein Knochenjob, nicht nur hierzulande, auch in Down Under: Jobs in Kliniken, Jobs in der Pflege. Am Dienstag protestierten im australischen New South Wales (NSW) zahlreiche Krankenschwestern und Hebammen der Gewerkschaft NSW Nurses and Midwives Association (Krankenschwestern- und Hebammenverband) vor dem Büro von NSW-Premierministers Christopher John Minns (Foto). Sie fordern von dem Labor-Politiker bzw. der Regierung des Bundesstaats ein besseres Lohnangebot für Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitssektor. (jW)