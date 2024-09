Jonas Roosens/Belga/dpa

Die Anzeichen, dass das Audi-Werk Brüssel geschlossen werden soll, verdichten sich. Am Montag versammelten sich Hunderte Beschäftigte vor der Fertigungshalle neben brennenden Autoreifen. Die Unternehmensleitung kündigte an, dass das Werk geschlossen bleibt, bis die Arbeiter sich bereit erklären, die Produktion wieder aufzunehmen und Autos an die Händler zu liefern. In der vergangenen Woche hatten Beschäftigte die Schlüssel von 200 Autos beschlagnahmt, um Klarheit über die Zukunft des Werkes zu erhalten. (dpa/jW)